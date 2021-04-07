Исторический экскурс с Моллой Насреддином (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Начало XX века в Азербайджане отмечено не только нефтяным бумом и бурным строительством, но и подъемом национального движения на фоне революционных событий 1905-1907 годов. Именно тогда в Тифлисе (ныне столица Грузии – город Тбилиси) вышел в свет журнал "Молла Насреддин".

Сегодня исполнилось 115 лет со дня создания сатирического журнала "Молла Насреддин" (Molla Nəsrəddin). Предлагаем читателям Trend Life совершить экскурс в годы выхода издания.

Еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, основанный журналистом, писателем и драматургом Джалилом Мамедгулизаде и сыгравший большую роль в демократической печати не только Азербайджана, но и всего Востока, вышел 6 апреля 1906 года. Журнал был широко распространён во многих странах, став единственным сатирическим изданием во всем мусульманском мире и на Ближнем Востоке.

На обложке первого номера журнала "Молла Насреддин" была изображена "пробуждающаяся нация Востока". Издававшийся в Тифлисе (1906-1914, 1917), Тебризе (1921) и Баку (1922-1931) журнал от имени мудреца Моллы Насреддина (герой множества сатирических рассказов и анекдотов) осуществлял просветительскую деятельность: выражал революционные идеи, обличал патриархально-феодальные обычаи, призывал народ к борьбе за свободу, искоренение пережитков прошлого, с отсталостью и невежеством, бюрократизмом и взяточничеством, смело обсуждал политические события, боролся за права женщин, а также выступал против империализма и деспотических режимов. Джалил Мамедгулизаде писал, что «"Моллу Насреддина" создала сама природа, само время».

Журнал выпускался на азербайджанском языке (первоначально в арабском алфавите, а позже на латинском), но иногда выходил и на русском. Чтобы довести свои идеи до народа, журнал использовал самые различные литературные жанры: фельетоны, загадки, карикатуры и т.д. Программа журнала состояла из отделов – «Разговоры», «Остроты», «Фельетоны», «Юмористические стихотворения», «Юмористические телеграммы», «Юмористические объявления», «Сатирические рассказы», «Анекдоты», «Почтовый ящик», «Частные объявления» и «Карикатуры и иллюстрации».

На его страницах печатались передовые представители общественности, среди которых были Мирза Алекпер Сабир, Абдуррагим бек Хагвердиев, Гамгюсар, Мамед Саид Ордубади, Омар Фаиг Неманзаде, Аваз Садык, Узеир Гаджибейли, Джафар Джаббарлы и другие поэты, писатели и журналисты, печатавшиеся в основном под псевдонимами. Именно с этим журналом связывают зарождение в Азербайджане такого жанра изобразительного искусства, как карикатура, создаваемая такими художниками, как Азим Азимзаде, Исмаил Ахундов, Иосиф Роттер и Оскар Шмерлинг.

Стиль журнала был близок и понятен народу. Не требовались никакие разъяснения и комментарии. Для создания особого подтекста использовались лексические, фразеологические и грамматические средства, созданные эмоциональным, ироническим языком. Они были насыщены разнообразными приёмами обличения. Публикации также знакомили широкую общественность с классической литературой, которая переплеталась с хорошо знакомыми и понятными произведениями устного народного творчества. Авторы статей создали новый стиль в азербайджанской прозе и поэзии, пользуясь выразительностью родного языка. Яркие, бесстрашные произведения со страниц журнала впоследствии вошли в золотой фонд национальной художественной литературы и публицистики.

В начале 30-х годов советская власть потребовала от Мирзы Джалила переименовать журнал в "Безбожника", чтобы соответствовать принципам советской идеологии. Бессменный редактор журнала так и не смог смириться с большевистской цензурой и покинул свой пост.

За 25 лет работы было выпущено 748 восьмистраничных номеров журнала, т.е. в среднем тридцать выпусков за год. "Молла Насреддин" стал целой эпохой в истории азербайджанской журналистики, литературы, общественной мысли. Под влиянием журнала было создано множество изданий не только в Азербайджане, но и на Кавказе, в Средней Азии, Татарстане, Крыму, Поволжье, Иране и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)