Эльдару Алиеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств России"

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известному танцовщику и хореографу, главному балетмейстеру Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", сообщает Trend Life.

Эльдар Алиев родился в Баку, где окончил Хореографическое училище (ныне – Бакинская академия хореографии). Был ведущим солистом Кировского (Мариинского) театра. Гастрольная география Эльдара Алиева охватила более 40 стран мира и самые престижные сцены, в числе которых Кеннеди-центр в Вашингтоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская опера, Римская опера, Ла Скала в Милане, Ковент-Гарден и Театр Колизеум в Лондоне, Сиднейский оперный театр и другие. Под его руководством в Ballet Internationale в США было создано более 30 спектаклей. В настоящее время Эльдар Алиев является главным балетмейстером Приморской сцены Мариинского театра. Он совмещает свои обязанности с преподавательской деятельностью и работой хореографа-постановщика по всему миру.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)