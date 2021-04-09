Редкие экспонаты азербайджанского музея – в память о Сидги Рухулле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) хранятся памятные экспонаты, посвященные одному из первых азербайджанских актеров театра и кино, народному артисту СССР Сидги Рухулле (1886-1959 годы), который воплотил более 300 разнообразных характерных образов, сообщает Trend Life.

Отметим, что в нынешнем году исполнилось 135 лет со дня рождения великого актера, лауреата Государственной премии, кавалера ордена Ленина и многочисленных наград, народного артиста Азербайджана и СССР Сидги Рухуллы.

Редкие материалы, посвященные актеру, были переданы музею в 1964 году членами его семьи.

Среди экспонатов - сценическая корона. Актер Сидги Рухулла использовал ее в 1916 году, сыграв главную роль в спектакле по пьесе Абдуррахим бека Хагвердиева "Ага Мухаммад Шах Гаджар".

Также в музее хранятся две печати, на одной из которых имеется надпись на русском языке "Мусульманский актер Сидги Рухулла". На второй надпись "Сидги Рухулла" сделана на арабском.

Кроме того, в музее хранится фотография актера, сделанная в 1930 году, и книга "Сидги Рухулла" Мухаммада Джафара Джафарова, изданная в 1956 году.

Рухулла Фатуллах оглы Ахундов родился в пригороде Баку, в селе Бузовна 28 марта 1886 года. Его отец Молла Фатуллах был не только религиозным деятелем, но и преподавателем литературы. Он писал стихи, считался последователем национальных классиков Физули и Насими, прививая детям любовь к поэзии и науке. Потеряв отца в 18-летнем возрасте, Рухулла Ахундов по совету друзей продает его рукописные стихотворения, чтобы получить образование в Москве. Однако средств не хватает, и он возвращается домой.

Сценическую деятельность начал в труппе одного из пионеров азербайджанского музыкального театра и основоположника национального профессионального театрального искусства Гусейна Араблинского в 1906 году, сыграв первую роль Теймур Аги в спектакле "Визирь Лянкяранского ханства".

Сыграв в драме "Родина" образ Сидги, актер взял себе в качестве псевдонима имя этого персонажа. В том же году он впервые воплощает в спектакле Наджаф бека Везирова женский образ Телли в комедии "Имя есть, самого нет", так как в те годы женщины не выступали на театральной сцене. Также учился актерскому мастерству у основоположника национального реалистического театра Джахангира Зейналова.

Много гастролировал не только в Азербайджане, но и в Грузии, Туркменистане, Узбекистане, России, Украине, Иране и т.д., где также ставил спектакли в качестве режиссера.

С 1924 года и до конца жизни был ведущим актером Азербайджанского театра имени Азизбекова (ныне Государственный академический национальный драматический театр).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)