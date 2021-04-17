Всемирный день цирка в Баку – встреча с корифеями

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном цирке прошла встреча, приуроченная ко Всемирному дню цирка, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана. В ней приняли участие известные мастера циркового искусства нашей страны и солисты оркестра Бакинского государственного цирка.

Участникам мероприятия рассказали об истории отечественного цирка, достижениях в этой сфере, также состоялся обмен мнениями о проведении реформ в соответствии с современными требованиями.

Директор Бакинского государственного цирка Эльмир Гусейнов отметил, что министерством культуры Азербайджана подготовлен комплексный план мероприятий, направленный на развитие циркового искусства в Азербайджане. Он сообщил, что задача - создать цирк, основанный на синтезе национальных традиций и современности.

Отметим, что Всемирный день цирка празднуется ежегодно в третью субботу апреля. Знаменательный день учрежден в 2009 году Европейской цирковой ассоциацией и Всемирной федерацией цирка. Всемирный день цирка основан с целью содействия развитию циркового искусства и культуры во всем мире.

Цирковое искусство Азербайджана имеет богатую 80-летнюю историю. В 1945 году в Баку был создан первый цирковой коллектив, а в 1946-м состоялось первое национальное цирковое представление.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)