Сценарист, получивший "Оскара" за фильм с участием Энтони Хопкинса, откроет проект в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Премию "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший адаптированный сценарий" получила картина "Отец". Награду получили сценаристы драмы Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер. За премию в данной категории также боролись: "Борат 2", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами", "Белый тигр".

В основе фильма "Отец" - одноименная пьеса Флориана Зеллера, для него кинокартина стала режиссерским дебютом. В центре сюжета - страдающей деменцией пожилой Энтони, из-за болезни путающийся во времени, окружении и воспоминаниях. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман.

Кстати, обладатель премий Оскар, Бафта, победитель Каннского кинофестиваля Кристофер Хэмптон также является автором сценария азербайджанского фильма "Али и Нино", который с 2016 года был с большим успехом представлен на многих международных кинофестивалях, различных мероприятиях и творческих вечерах.

Напомним, что Кристофер Хэмптон примет участие во втором сезоне INTERACT Online в рамках образовательного проекта INTERACT LAB, посвященного теме "Сценарное мастерство". Данный проект реализуется Студией Debüt (Дебют) при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Программа состоит из трех этапов – май, июль и октябрь. Кристофер Хэмптон станет гостем первого этапа. Подробнее по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3413338.html

(Автор: Вугар Иманов)