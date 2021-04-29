Равенство на цифровой сцене: Эйюб Гулиев получил приглашение из Роттердама

БАКУ /Trend Life/ - Оперный театр Роттердама (Нидерланды) "Операдаген" пригласил главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева на международный онлайн-форум "О. Professionals Programme". Об этом сообщил Trend Life сам дирижер.

Международный онлайн-форум пройдет 11-12 мая. Программа форума включает в себя презентацию новых оперных сочинений, обсуждения и дискуссии на тему "Равенство на цифровой сцене" (In/Equality on the Digital Stage).

Форум проходит при поддержке Датского исполнительского центра (Dutch Performing Arts), международных ассоциаций "Федора" и "Креативная Европа".

Выступление азербайджанского дирижера на роттердамском форуме запланировано на 12 мая.

Наряду с этим, 20-21 мая состоятся весенний симпозиум и заседание генеральной ассамблеи международной оперной ассоциации Европы. В повестке заседания избрание новых членов правления и секретаря ассоциации, обсуждения программы Международного Дня оперы (25 октября) и отчеты директора ассоциации Николаса Пейна и президента Бригитты Свендсен (директор Королевского оперного театра Швеции) по итогам прошедших конференций и симпозиумов в сезоне 2020-2021. На заседании Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит Эйюб Гулиев. Отметим, что азербайджанский театр является членом этой престижной организации с 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)