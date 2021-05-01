Рациональному использованию воды в Баку учат с детства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла заключительная лекция для школьников, посвященная рациональному водопользованию и проблемам, связанным с рекой Кура, сообщил Trend Life один из организаторов проекта - НПО Arts Council Azerbaijan.

Мероприятие с участием учащихся школы - лицея №20 имени Арифа Гусейнзаде было организовано в рамках регионального проекта "Кура II" Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ) при участии НПО Arts Council Azerbaijan, Бакинского книжного центра и детского музыкального фестиваля "Симург", а также при содействии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что задачи лекции - повышение осведомленности и информированности в вопросах бережного расходования воды.

В заключение мероприятия был организован небольшой концерт с участием учащихся школы искусств №6 имени Фикрета Амирова.

Отметим, что региональным менеджером по коммуникациям проекта "Кура II" ПРООН-ГЭФ является Сона Гулиева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)