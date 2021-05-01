В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане будет снят документальный фильм о журналистке турецкого телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк, сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Своей журналистской работой Фулья Озтюрк сыграла значимую роль в информировании мировой общественности о событиях 44-дневной Отечественной войны.

Проект фильма "Fulya" ("Фулья") - один из победителей конкурса кинопроектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), объявленного министерством культуры Азербайджана.

"Fulya" является совместным проектом киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и DADA Film Prodakşn.

Запланировано, что съемки фильма стартуют в июне текущего года. Автор сценария и режиссер фильма – Таир Таирович. Съемки картины начнутся в CNN Türk в Стамбуле, а затем продолжатся в Гяндже, Тертере, Барде, Физули и завершатся в городе Шуша.

Сюжет фильма: журналист CNN Türk Фулья Озтюрк отправляется в город Шуша, чтобы снять репортаж. Она идет по "Дороге Победы", рассказывая о событиях 44-дневной войны, очевидцем которых была. В тот период Озтюрк находилась в самых горячих точках. В ночь ракетного удара по Гяндже она вышла в эфир и первой рассказала миру об ужасах случившегося. Потом был удар по Барде… И новые жертвы среди мирного населения…

У Фульи Озтюрк множество воспоминаний о войне, в частности о разрушенном в результате оккупации Физули.

После окончания военных действий Фулья Озтюрк, возвращаясь домой в Турцию, дает себе обещание вернуться в освобожденный город Шуша и снять репортаж…

Отметим, что в фильме будут использованы материалы из ранее нигде не опубликованного 11-часового видео, снятого Фульей Озтюрк и ее оператором.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)