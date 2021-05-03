Необходима популяризация азербайджанских художников в России - Мария Суворовская приехала в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская вновь приехала в Баку, который считает родным для себя городом, где любит отдыхать и творить, сообщает Trend Life.

Визит связан с изданием новой книгой "Ночь. Август. Баку", выход которой запланирован на конец года, продюссированием с Caspian Media фильма об известном геологе, первооткрывателе Сибирской нефти Фармане Салманове, а также ее произведения "Дом у виноградника".

Мария Суворовская – генеральный директор "Бизнес-Диалог Медиа", главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель, общественный деятель. Две книги писательницы посвящены Азербайджану - "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", презентации которых были проведены в Баку и Москве. Здесь она сняла свой первый клип "Я дышу Баку" и по мотивам романа "Качели над Каспием" снят одноименный художественный фильм.

Мария побывала в некоторых местах столицы – в Бакинском книжном центре, в мастерской Али Шамси в Ичери шехер, посетила Церковь Михаила Архангела,отметила Светлый праздник Пасхи и других местах. В Art Gallery Leyla Khazari с руководителем Лейлой Хазари обсудили необходимость популяризации азербайджанских художников в России.

"Арт-галерея Лейлы - фантастическое место, где можно познакомиться с культурой Азербайджана. Здесь - работы известных художников, представлены авторские куклы и сувениры. У азербайджанских художников очень богатый и насыщенный колорит, невероятное буйство красок, и это привлекает внимание гостей страны. Их работы европейцы покупают с огромным удовольствием. В галерее выбирают не художников, а их работы. Есть сформировавшийся профессиональный совет, где отбираются картины, подходящие под концепцию галереи. Ориентир идет на продажи, ведь каждый художник хочет реализовать свои труды, благодаря этому, конечно, растет и популярность его работ. Задача галереи – представлять азербайджанских художников за рубежом. В этом направлении родились прекрасные идеи, которые мы обязательно воплотим", - отметила Мария Суворовская.

(Автор: Вугар Иманов)