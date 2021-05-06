Представлены исследования о наследии Низами Гянджеви в творчестве азербайджанских композиторов

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана прошла вторая научно-практическая конференция на тему "Низами и музыка", посвященная "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, председатель секции "Музыковедение и музыкальная критика", профессор Земфира Кафарова отметила, что главная задача - исследование связи поэзии Низами с творчеством азербайджанских композиторов, различными музыкальными жанрами, раскрытие роли музыки в произведениях великого поэта и др.

Доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств, профессор Имруз Эфендиева выступила на тему "Труды азербайджанских музыковедов, посвященные Низами", доктор философии по искусствоведению Кенюль Насирова представила доклад "Из истории создания оперы Б.Асафьева "Славянская красавица", музыковед Наргиз Гуламова – на тему "Поэзия Низами в творчестве Тофига Бакиханова (на примере балета "Добро и Зло")". Опере Солтана Гаджибекова «Искендер и пастух» посвятила свое выступление доктор философии по искусствоведению Айтен Бабаева, хоровые произведения азербайджанских композиторов на слова Низами были проанализированы в докладе доктора философии по искусствоведению Хабибы Мамедовой, а доктор философии по искусствоведению Бановша Рзаева выступила с докладом "Мугам "Рахаб" периода Низами в творчестве композиторов".

Многие выступления содержали новые исследования и интересные сведения. Союзом композиторов в рамках "Года Низами Гянджеви" также проводится Республиканский композиторский конкурс на создание лучшего вокального сочинения – романса-газели на слова Низами, целью которого является возрождение и развитие жанра музыкальной газели, основанного великим Узеиром Гаджибейли. Заключительным этапом цикла мероприятий, посвященных "Году Низами Гянджеви", будет большой концерт из произведений азербайджанских композиторов на слова гениального поэта.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)