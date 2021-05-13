Юсиф Эйвазов о выступлении на фестивале "Харыбюльбюль" и райском уголке Азербайджана – городе Шуша (ВИДЕО)

Культура 13 мая 2021 22:22 (UTC+04:00)
Юсиф Эйвазов о выступлении на фестивале "Харыбюльбюль" и райском уголке Азербайджана – городе Шуша (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Петь в Шуше - это непередаваемые эмоции, поделился впечатлениями на своей странице в İnstagrаm после выступления на гала-концерте фестиваля "Харыбюльбюль" всемирно известный оперный исполнитель Юсиф Эйвазов.

"Мы будем приезжать каждый год с концертами, международными конкурсами и другими прекрасными инициативами! И мы обязательно привезём сюда наших иностранных друзей и музыкантов, чтобы вместе выступать в этом райском уголке нашей прекрасной Родины!", - отметил он.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю. Юсиф Эйвазов исполнил на фестивале три произведения азербайджанских классиков.

Отметим, что 12 мая, в первый день музыкального фестиваля “Харыбюльбюль”, состоялся концерт на тему "Мультикультурализм в азербайджанской музыке", посвящённый музыкальному творчеству различных народов, населяющих Азербайджан. Сегодня, 13 мая, на гала-концерте выступили народные артисты Рауф Абдуллаев, Ялчин Адыгезалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, Азербайджанская государственная хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Алекпера Тагиева, Муслима Магомаева, Ниязи, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова и других композиторов.

Выступления народных артистов Алима Гасымова, Азерин, Динары Алиевой, Эльчина Азизова, Алихана Самедова, Фархада Бадалбейли, Мансума Ибрагимова, Мурада Адыгезалзаде, Натига Ширинова, Полада Бюльбюльоглу, Самира Джафарова, Тейюба Асланова, Юсифа Эйвазова, заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Миралама Мираламова, Сахиба Пашазаде, Шахрияра Иманова, Ширзада Фаталиева и других были встречены аплодисментами. Фестиваль завершился совместным исполнением песни "Азербайджан" деятелями искусств.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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