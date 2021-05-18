Партитура Победы. Возвращение "Карабах шикестеси" на историческую Родину (ВИДЕО)

Культура 18 мая 2021 19:53 (UTC+04:00)
Партитура Победы. Возвращение "Карабах шикестеси" на историческую Родину (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Ялчин Адигезалов о проведении грандиозного фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева в культурной столице Азербайджана – городе Шуше, на Джыдыр дюзю.

Это не просто слова благодарности, а огромное желание выразить глубокую, бесконечную признательность за пережитые мгновения счастья и гордости. Счастья со слезами на глазах и пронзительным комом в горле за тех, кто не дождался, не дошел, шагнул в бессмертие на самом пороге Великой Победы. Победы, завоеванной народом, 30 лет пребывавшим в состоянии скорби от потери части своей Родины. Скорби, сменившейся триумфом, которого народ и армия достигли под руководством нашего лидера. Верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что истинным триумфатором Победы является азербайджанский народ. Народ же знает и будет вечно помнить, что лидером этого триумфа стал именно Президент Ильхам Алиев.

Общеизвестно, что исторические, знаковые события в жизни каждого человека оставляют неизгладимый след в его сердце. Для меня – эмоциональное потрясение от возвращения в родную Шушу сравнимо, наверное, разве что с рождением первого ребенка. Подобно матери, раскрывшей объятия вернувшемуся с войны сыну, непокоренный город принял и обнял своих запоздавших и долгожданных детей.

Возрожденный по указу Президента фестиваль "Харыбюльбюль" стал мероприятием исторической важности и исключительного эмоционального накала. Тяжело и больно от того, что многих близких людей, которые могли бы разделить наше счастье и радость, уже нет рядом. Не все достойные сыны Азербайджана дожили до Победы, тысячи героев отдали свои жизни во время 44-х дневной войны. Но я убежден, что их души радовались и плакали от счастья вместе с нами. Я это чувствовал там. И мы навеки в долгу перед их памятью.

И полетели над восхитительным горным плато Джыдыр дюзю, которое вернулось к нам как результат и настоящий венец этого триумфа, волшебные звуки оратории "Карабах шикестеси" – произведения, бывшего на протяжении 30-ти лет символом ожидания этого триумфа. Мы исполняли это сочинение огромное множество раз, более чем в 20 странах, но никогда еще оратория не звучала так пронзительно, так оглушительно, так победоносно!

Выражая свою благодарность, как музыкант и наследник композитора, хочу отдельно сказать о том колоссальном труде, который был проделан Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в области увековечения музыкального наследия азербайджанских композиторов. Долгие годы мы испытывали неловкость, исполняя нашу музыку в других странах, не имея возможность предоставить крупнейшим мировым оркестрам приличный нотный материал. Осуществленное впервые полное академическое издание партитур и клавиров произведений шести крупнейших композиторов – это своего рода залог будущих побед, которые наша музыкальная культура, несомненно, будет одерживать в будущем, покоряя сердца и умы ценителей прекрасного по всему миру.

И за эти победы – настоящие и будущие – выражаю свою бесконечную благодарность и восторг души Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой, как к авторам и исполнителям партитуры Победы!

(Редактор: Надир Насиров)

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