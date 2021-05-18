Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы сняло видеоролик об азербайджанском музее (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы сняло видеоролик об Азербайджанском национальном музее ковра и разместило его в социальных сетях, сообщили Trend Life в музее.

"Отрадно, что в рамках Международного дня музеев - 18 мая специалисты Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы выбрали из всех действующих в нашей стране музеев именно Азербайджанский национальный музей ковра и рассказали о нем", - говорится в сообщении.

На страницах бюро в соцсетях также размещена краткая информация об истории Азербайджанского национального музей ковра, организуемых им выставках и ковровом искусстве, что не только способствует его известности на международном уровне, но и информирует общественность о важной роли музеев в целом.

Отметим, что Музей ковра был основан в 1967 году по инициативе Лятифа Керимова – выдающегося ученого и ковроткача, основоположника науки о ковроделии, художника и педагога, автора фундаментального труда "Азербайджанский ковер". Первая экспозиция музея была представлена в 1972 году в Джума-мечети в Ичеришехер. В 1992 году музей переехал в здание Музейного центра. В 2014 году под руководством австрийского архитектора Франца Янса на территории Национального приморского парка было завершено строительство нового здания для музея, в котором и обосновалась экспозиция, отвечающая самым современным требованиям музейного дела.

Постоянная экспозиция занимает три этажа музея. В целом в нем собрана и экспонируется самая полная коллекция азербайджанских ковров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)