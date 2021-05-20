Азербайджанские ковры в Хорватии

БАКУ /Trend Life/ - На площади Николы Шубича Зринского в центре Загреба (Хорватия) прошло открытие выставки "Азербайджанские ковры", сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Мероприятие организовано азербайджанским посольством в Хорватии при поддержке министерства культуры.

На выставке представлены фотографии высокого качества ковров карабахской, ширванской, губинской, гянджинской, газахской и других азербайджанских школ ковроткачества, хранящихся в фонде Азербайджанского национального музея ковра.

На открытии мероприятия посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов отметил, что ковровое искусство - неотъемлемая часть азербайджанской культуры. Ковроткачество отражает богатый духовный мир, мировоззрение и жизненную философию азербайджанского народа.

Гостям мероприятия была предоставлена информация о ворсовых и безворсовых азербайджанских коврах, украшенных различными узорами и изображениями, а также рассказано об азербайджанских школах ковроткачества.

На мероприятии было подчеркнуто, что в 2010 году традиционное азербайджанское ковровое искусство было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что выставка "Азербайджанские ковры" продлится две недели.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)