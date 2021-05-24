Музыканты мира провели двухдневный марафон "Мир, любовь и надежда для Карабаха"

Культура 24 мая 2021 13:49 (UTC+04:00)
Музыканты мира провели двухдневный марафон "Мир, любовь и надежда для Карабаха"

БАКУ /Trend Life/ - Музыканты мира провели двухдневный благотворительный музыкальный марафон Peace, Love & Hope For Karabakh ("Мир, любовь и надежда для Карабаха"), организованный обществом солидарности Qarabağ uğrunda ("Во имя Карабаха") и благотворительной организацией For Azerbaijan в поддержку ветеранов и семей шехидов Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Концертная программа и выступления известных общественных деятелей из многих стран, в том числе наших соотечественников, была представлена в соцсетях и вызвала большой интерес пользователей. В число участников вошли именитые и молодые исполнители, музыканты, вокалисты, артисты и общественные деятели – Мэт Гарнет, Дженна ван Вест, Марина Магомаева, Эмиль Афрасияб, Лейла Бабаева, Наргиз Ализаде, Нармина Алиева, Хан Бейли, Тунаджан Туна, Фархад и Эльдар Худиевы, Алена Бадалова и My Way Center, Камилла Мамедова, Руслан Агабабаев, Эстер Мурадова, Пярвин Мурадова-Дильбази, Хумай Гасымзаде, Наргиз Алиярова, Тарана Тейлор, Джамиля Джавадова-Спицберг, Александр Сниткин, Намиг Султанов, Роза Шан, Джейран Садыхова, Джейран и Зикрет Гасан (США), Ренара Ахундова, Агарагим Гулиев, Этибар Асадли, Саида Зульфугарова (Франция), Седа Урен, Митхат Корлер, Наиля Ахмедова, Гюнеш Аббас, Эльгюн Гулиев, Пярвиз Асланов, Абдулла Гурбани, Тарана Аббсазаде, Алихан Самедов, (Турция), Нилс Ларссон, Лейли Йекта (Швеция), Эмиль Кадыров (Россия), Галиб Мамедов, хор Skruk (Норвегия), Дина Тумаркина, Теона Натанелов (Израиль), Вюсаля Юсиф (Оман), Полина Десятниченко (Канада), Борис Блох, Пауль Двайер, Эльнара Исмайлова (Германия), Лейла Алиева, Trio Melo-M, Даце Штраус, Яков Рафалсон (Латвия), Ричардас Лапайтис (Литва), Франческо Кастильоне, Альберто Профита (Италия), Михаил Салман (Израиль), Сельджан Насибли, Саадат Фарзалиева, Софи Мерал Аталар, Эльчин Ширинов, Назрин Рашидова, Сабина Ракчеева (Великобритания), Роман Алиев (Украина), Самир Джафаров, Рамиль Гулиев, Лала Аббасова, Мири Юсиф, Фатима Алиева, Эльгюн Гулиев, Алексей Милтых, Фаган Гасанли, Умид Байрамлы, Мушфиг Гулиев, Самир Бабаев, Ислама Абдуллаева (Азербайджан) и другие.

Музыкальный марафон можно посмотреть по ссылкам

https://www.facebook.com/watch/live/?v=774803176759304&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=589656068679908&ref=watch_permalink

(Автор: Вугар Иманов)

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