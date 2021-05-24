Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм режиссера Лятифа Лятифсоя "Аня" представлен в основной программе 38-го Международного фестиваля "Фаджр", который пройдет с 26 мая по 2 июня в Тегеране (Иран), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля. Картина представлена в секции Eastern Vista (Films from Asian and Islamic Countries).

Картина повествует о бывшей учительнице русского языка и литературы Анне Викторовне, которая преподавала в одной из азербайджанских сельских школ, о глубине ее мира грез и мыслей, судьбе и прожитой жизни.

Международный кинофестиваль "Фаджр" проводится с 1983 года ежегодно в канун годовщины Исламской революции в Иране. Начиная с 1995 года в конкурсную программу включены иностранные фильмы и фестиваль объявлен международным. Фильмы фестиваля демонстрируются не только в тегеранских кинозалах, но и в центрах некоторых провинций и в крупных городах. Конкурсная программа фестиваля разделена на международную и национальную категории. Символом кинофестиваля является мифическая птица Симург. Главная премия кинофестиваля – "Хрустальный Симург" в международных и национальных категориях.

(Автор: Вугар Иманов)