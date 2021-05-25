1001 ночь...– азербайджанский виртуоз выступит в Cанкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Ходжа Ганиев первого июня в числе других музыкантов выступит на сцене Cанкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Эльвин Ходжа Ганиев исполнит Концерт для скрипки с оркестром "1001 ночь в гареме" Фазиля Сайя.

В концертной программе также выступят: виолончелист Харума Сато (Япония), пианист Даниил Харитонов (Россия), вокалистка Марина Виотти (Швейцария). Артисты выступят в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии.

Напомним, что Эльвин Ходжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и др. Эльвин Ходжа Ганиев завоевал золотую медаль II Международного музыкального конкурса в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)