"Мой Азербайджан" – пленэр для юных талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан) в Центре искусств "Хатаи" для юных художников в возрасте от 16 лет до 21 года был проведен пленэр, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

На открытии пленэра директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, заведующий отделом культуры Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, сотрудник Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейнли и другие отметили, что задачи фестиваля - это развитие способностей у талантливых детей и молодежи, активизация их творческой деятельности, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В заключение мероприятия были определены победители пленэра и фестиваля в данной возрастной категории. I места удостоен Эшгин Гулиев, II место заняла Айтен Мамедова, III место – Назрин Ибрагимзаде. Победители награждены дипломами и подарками.

Отметим, что фестиваль проходит в течение трех дней, планируется проведение пленэров для участников в возрастных категориях 11-16 лет (26 мая) и до 11 лет (27 мая).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)