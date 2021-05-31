О красоте карабахских ковров рассказали на международной платформе в Туркменистане

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в XXI конференции Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра и международной конференции "Туркменский ковер - образец красоты", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Конференция была приурочена ко Дню туркменского ковра и прошла в онлайн-формате. Ширин Меликова выступила на мероприятии с презентацией на тему "Красота карабахских ковров".

Она рассказала, что именно в Карабахе создано множество шедевров азербайджанского искусства ковроткачества, и карабахские ковры, массово вывезенные в Европу в XV-XVI веках, а ныне украшающие всемирно известные музеи и частные коллекции, составляют одну из четырех региональных групп азербайджанского ковроткачества.

Ширин Меликова подчеркнула, что первым экспонатом Азербайджанского национального музея ковра стал карабахский ковер "Балыг" XIX века.

Она подробно проинформировала участников конференции о самых известных карабахских ковровых композициях – "Хатаи", "Аждахалы", "Малыбейли", "Гасымушагы", "Бахманлы", "Челеби", "Лампа" и других, о семантическом значении символов и орнаментов. Помимо ворсовых ковров, сотканных в Карабахе, Ширин Меликова также рассказала о безворсовых коврах - килим, джеджим, шадда, варни, зили и других.



Директор азербайджанского музея отметила работу, проделанную в рамках "Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы", а также по возвращению шедевров азербайджанского ковроткачества при поддержке руководства страны и Фонда Гейдара Алиева.

Она подчеркнула, что одним из самых ценных экспонатов коллекции Азербайджанского национального музея ковра является карабахский ковер "Хатаи" XVII века, подаренный музею Фондом Гейдара Алиева в 2018 году.

По ее словам, азербайджанский ковер является бесценным сокровищем для национальной и мировой культуры.

На конференции также выступили эксперты из Туркменистана, Саудовской Аравии, Турции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)