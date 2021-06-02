Из Азербайджана в Болгарию – яркое и красочное путешествие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер, открылась выставка «Болгария глазами детей», сообщили Trend Life в НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция детского рисунка приурочена к 29-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Азербайджаном.

Посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков отметил, что отношения между двумя странами развиваются во всех сферах, и культура занимает в этом особое место, позволяя знакомиться с традициями, историей и обычаями.

По словам дипломата, выставка «Болгария глазами детей» еще раз демонстрирует дружеские отношения между двумя странами.

Отметим, что многие азербайджанские дети проявили большой интерес к Болгарии, отразив в своих работах культуру, традиции и природу этой страны. Рисунки юных художников получились яркими и красочными.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)