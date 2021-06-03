Неповторимый колорит бакинского лета – море, пляж, дачи, инжир, виноград

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Leyla Khazari Art Gallery, 15 июня откроется художественная выставка "Летнее наслаждение", сообщил Trend Life куратор проекта Рустам Гусейнов.

В экспозиции будут представлены новые летние картины художников Азербайджана. "Летнее наслаждение" подарит приятные эмоции и оставит яркое впечатление на весь год. Это - ощущение настоящего лета, которое проносится через нашу жизнь ярким мазком, оставляя яркие и красочные воспоминания, согревающие нас во времена холода и серости.

Выставка "Летнее наслаждение" - это яркий образ бакинского лета с его неповторимым колоритом, на ней будет представлена серия картин с хорошо узнаваемыми, родными и столь милыми сердцу местами. По яркому синему небу плывут невесомые облака, спокойные волны омывают скалистый берег. Над морем возвышается маяк - недремлющий сторож всегда на посту. Верный ориентир кораблей приветствует всех любителей морских приключений. Замысловатые и простые узоры неба, волны песка, где пахнет соленым морем и припекает яркое солнце.

Прохлада и комфорт родной дачи, где поколениями люди восстанавливались и накапливали энергию на весь будущий год. Устремившись вперед и протянув свои ветви к морю, изогнулись два инжира в песке, а поодаль, поближе к морю растет одичавший виноград - "шаны". Летний ветерок пригнал волну на песчаный берег. Перенеситесь на пляж: ощутите тепло нагретого песка, послушайте шум листьев пальм, насладитесь красотой морского прибоя. Теплое закатное солнце уходит за горизонт, южный ветер поднял парус катамарана. Собака на берегу бежит за мячом. Картины с удивительными и дорогими сердцу моментами, когда морские волны разделяют пополам единый оттенок неба и песка. Усердно поработав, отлично отдохнуть и оставить в своей памяти приятное прошлое – это и есть искусство жизни и залог здорового и комфортного будущего.

Выставка продлится до пятого июля.

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(Автор: Вугар Иманов)