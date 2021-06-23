Этим летом о той весне… Премьерный показ международного проекта - фильма Вафы Мамедовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Пространстве Современного Искусства YARAT состоялся премьерный показ фильма "О той весне…", посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный к 80-летию начала войны, сообщает Trend Life.

Художественно-документальный музыкальный международный проект (1 час. 50 мин.) стал дебютной режиссерской работой вице-президента Бакинского Клуба авторской песни, директора Baku Art Group, лауреата национальных и международных конкурсов, поэтессы, композитора и исполнительницы Вафы Мамедовой.

По словам Вафы Мамедовой, фильм является данью памяти поколения наших дедушек и бабушек, которые, несмотря на все трудности, победили фашизм. Проект был задуман в формате живого концерта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, но в связи с пандемией обрел видеовоплощение благодаря талантливому видеографу Эмилю Гусейнову. Как говорится, нет худа без добра, фильм действительно получился очень трогательным и душевным, вызвав искренние эмоции зрителей, среди которых были представители творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Все участники проекта предстали в необычных для себя образах, усиливая восприятие поэтических и музыкальных композиций. Среди них были медийные личности - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, заслуженные артисты Теймур Рагимов, Олег Амирбеков и Наргиз Алиева, президент Бакинского Клуба авторской песни, поэт и режиссер Джавид Имамвердиев, руководитель департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова, режиссер, поэтесса и сценарист Ульвия Ахундова, историк и телеведущий Фуад Ахундов, хореограф и педагог Ленай Сеидализаде, актеры, музыканты, исполнители и поэты - Ярослав Трифонов, Марьям Шабанова, Самир Раджабов, Эльхан Челябиев, Рашид Алиев, Мурад Алиев, Малик Гурбанов, Сахиб Мамедов, Малик Мамедов, Алигусейн Гулузаде и Айлин Байрамова.

Также в проекте приняли участие представители России, Украины, Грузии, Казахстана и Польши – легендарный бард, учёный-геофизик, один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий, музыканты и поэты Елена Алексеева, Жан Селезнёв, Яцек Бесчински, Георгий Черногоров, Валерий Чечет, Игорь Старостин, Николай Джинчарадзе, Софи Чалашвили, Деметре Накопия, Ева Аранович, коллективы "Фламинго" и "Камертон". В качестве ведущих в фильме выступили Вафа Мамедова и Олег Амирбеков.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)