Все цвета радуги тюркского мира – сказки и национальные танцы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась презентация книги "Türk dünyasının göy qurşağı" ("Радуга тюркского мира"), в которую вошли сказки тюркских народов, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи. В книгу вошли сказки народов стран-участниц фонда и государств-наблюдателей – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана.

Президент фонда Гюнай Эфендиева отметила, что название книги "Радуга тюркского мира" выбрано не случайно и отражает все многообразие и красочный мир тюркского мира, объединенный в небесной радуге.

"В этой книге отражено наше тюркское наследие, каждый рассказ повествует о милосердии, уважении, единстве, раскрывает национальные традиции и обычаи наших предков", - отметила президент фонда.

Гюнай Эфендиева также обратила внимание на важность миссии Международного фонда тюркской культуры и наследия, заключающейся в изучении, сохранении, продвижении, пропаганде неисчерпаемого по своему разнообразию и богатству тюркского культурного наследия, бережном отношении к великому духовному наследию наших предков, приобщении и ознакомлении мирового сообщества с культурными ценностями тюркского мира.

Автором иллюстраций к каждой сказке стала юная азербайджанская художница Марьям Гулузаде. На презентации воспитанники Центра развития детского творчества №3 города Баку показали представление с героями сказочных персонажей и национальными танцами народов. Участники были отмечены сертификатами.

(Автор: Вугар Иманов)