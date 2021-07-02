К вековому юбилею БМА … – музыкальный презент от Филармонии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева подготовила онлайн-концерт, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), сообщили Trend Life в Филармонии.

На концерте выступила лауреат международного конкурса, доктор философии, доцент БМА Зулейха Абдулла.

Автором идеи и руководителем музыкального проекта является народный артист, директор Филармонии, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - музыковед, режиссёр-постановщик Филармонии Айла Керимова-Закария.

На концерте прозвучали два ноктюрна Фридерика Шопена и баллада Джевдета Гаджиева.

По словам Зулейхи Абдулла, звучание ноктюрнов Шопена, вызывая ностальгические чувства, отсылает к периоду создания БМА.

Любители классической музыки, слушая эти произведения, вспоминают гения, основоположника Академии – выдающегося Узеира Гаджибейли и его талантливых учеников и последователей.

Одно из самих ярких произведений азербайджанских композиторов для фортепиано – "Баллада" Джевдета Гаджиева вовлекает слушателей в мир волшебной музыки, где ярко выражены национальная ладовая основа, мугамная импровизационность, ашугская ритмика, и все это использовано в камерном жанре.

Отметим, что Джевдет Гаджиев 12 лет (1957-1969 годы) работал в должности ректора БМА (прим. – в то время Азербайджанская государственной консерватория). Его деятельность оставила большой след в истории консерватории, в связи с чем неслучайно и исполнение баллады в программе концерта.

Зулейха Абдулла выразила признательность руководству и сотрудникам Филармонии за продолжение пропаганды классической музыки и в этот непростой в связи с пандемией период.

Онлайн-концерт представлен на страницах Филармонии в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)

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