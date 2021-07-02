Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" (Познаем наше исламское наследие) представило материал о мечети Биби-Эйбат, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мечеть Биби-Эйбат (Bibiheybət məscidi) расположена на берегу Бакинской бухты, в посёлке Шихово. Существующее ныне сооружение возведено в 1998-1999 годах на месте одноимённой мечети, построенной во второй половине XIII века (1281–1282) ширваншахом Абулфатх Фаррухзадом. Мечеть была возведена над гробницей дочери Мусы аль-Казима, седьмого шиитского имама, бежавшего в Баку от преследования халифов. Хакима ханум принадлежала к роду имама Али и Фатимы, дочери Пророка Мухаммеда. На её происхождение указывает надпись, высеченная на каменной гробнице: "Здесь погребена Хакима ханум, потомок Пророка Мухаммада, внучка шестого имама Джафара ас-Садыка, дочь седьмого имама Мусы аль-Казима, сестра восьмого имама Али ар-Риза". В центре усыпальницы, посреди квадратной деревянной решётки, погребён слуга Хакимы ханум по имени Эйбат, отсюда и название мечети "Биби-Эйбат" – "тётя Эйбата". Мечеть впоследствии неоднократно достраивалась (последний раз в 1911 году). В старину называлась "мечетью Фатимы", привлекала внимание исследователей и путешественников. В своё время её посетили писатели Аббасгули-ага Бакиханов, Александр Дюма, поэтесса Хуршудбану Натаван, востоковеды Николай Ханыков, Илья Березин, Борис Дорн, Евгений Пахомов. Мечеть была полностью разрушена советской властью в 1936 году.

В 1994 году Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение о строительстве нового здания мечети Биби-Эйбат на прежнем месте. Церемония открытия мечети состоялась в мае 1999 года. Следующая церемония открытия состоялась 14 июля 2008 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. По сравнению с историческим сооружением новый комплекс больше по площади. Нынешнее здание построено по проекту архитектора Сянана Султанова и представляет собой образец классической ширванской архитектурной школы. Мечеть Биби-Эйбат входит в тройку главных святынь мусульманского мира по количеству захоронений прямых потомков Пророка Мухаммеда. В ее стенах находятся четыре священные могилы людей из его рода. Здесь также похоронены няня Хакимы ханум и многие знатные люди – шейхи, завещавшие похоронить их именно в мечети Биби-Эйбат. Поэтому эта местность и получила название Шихово.

(Автор: Вугар Иманов)