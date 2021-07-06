Dumanlar başımda dastana döndü… YARAT представит в Гяндже выставку художников и фотографов

Культура 6 июля 2021 12:32 (UTC+04:00)
Dumanlar başımda dastana döndü… YARAT представит в Гяндже выставку художников и фотографов

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет групповую выставку работ местных художников и фотографов под названием "Туманы превратились в эпопею в голове моей" (Dumanlar başımda dastana döndü), сообщает Trend Life.

Во время второй Карабахской войны город Гянджа был одним из эпицентров военных преступлений армянских агрессоров против мирного населения. Данная выставка, посвященная Победе в Отечественной войне, которая вписана золотыми буквами в нашу историю, впервые отправляется в Гянджу. Экспозиция, которая будет представлена в Центре Мехсети Гянджеви (ул, Аттарлар, 1), откроется 8 июля, в 15:00. Выставка продлится до 25 сентября (понедельник - пятница, 10:00 -18:00, вход - свободный).

Выставка организована при поддержке министерства культуры Азербайджана и Центра Мехсети Гянджеви.

Коллективная выставка YARAT "Туманы превратились в эпопею в голове моей" раскрывает суть многолетнего карабахского конфликта, анализирует его последствия. Выставка пробуждает в памяти травмирующие воспоминания, подробности войны и политических конфликтов. В центре экспозиции наиболее острые темы как отражение всех этапов сложного пути к миру в регионе. Одновременно с этим выставка анализирует историю, оценивает разные периоды и эпизоды, ранее подвергавшиеся лишь предвзятой оценке, документирует степень деформации общественного мнения и ущерб, нанесенный обществу и культуре.

Представленные на выставке работы созданы авторами, безусловно, посвященными в последствия военных конфликтов и политических кризисов, и исследуют национальный контекст, и поднимают вопросы универсального, транснационального характера.

Экспозиция рассказывает о наступлении совершенно нового этапа в карабахском вопросе, раскрывает тему через призму личного и обобщенного восприятия.

Рассматриваемый период продлился около 30 лет; хотя в масштабах истории человечества это лишь мгновение, однако в действительности мы говорим о длительной оккупации. В локальном контексте данный период - это определенная политическая ситуация и социальные реалии, с которыми пришлось столкнуться нескольким поколениям.

Работы художников исследуют различные пути к победе. Название выставки навеяно строчкой из песни "Родина хороша", написанной на слова азербайджанского поэта Алиаги Вахида и исполненной Худаяром Юсифзаде, прапорщиком, погибшим на поле боя. Песня также является частью инсталляции Рашада Алекперова, представленной на выставке.

В экспозицию вошли инсталляции, фотографии, видео и цифровое искусство таких художников и фотографов, как Эркин Алакбарли, Рашад Алакбаров, Халид Аскеров, Агабаба Багиров, Эльнур Бабаев, Нурахмед Валиев, Мирнаиб Гасаноглы, Ильгар Джафаров, Олег Литвин, Али Рза и Шахвалад Эйвазов. Вступая между собой в активный диалог, данные произведения вместе складываются в сложную головоломку карабахского конфликта, завершившегося освобождением от армянской оккупации азербайджанских территорий.

В экспозицию вошли произведения и фотографии, хранящиеся в фондах Пространства Современного Искусства YARAT и Объединения фотографов Азербайджана.

По традиции на основе выставки "Туманы превратились в эпопею в голове моей" планируется реализация образовательных программ местными и иностранными специалистами. В рамках программы ее участники, познав понятия цифрового мира и виртуальной реальности в сфере современного искусства, примут участие в ряде семинаров на тему различных коммуникационных каналов в сфере искусства.

О YARAT

YARAT - это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году и расположенная в Баку, Азербайджан. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящена современному искусству, привержена созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр Современного Искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, обширные общественные и образовательные программы.

Центр Современного Искусства YARAT расположен в переоборудованном здании советской эпохи площадью 2000 м2, открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков представляет серию выставок с работами из собрания национальных музеев и галерей и организует общественно-просветительскую программу мероприятий. Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а его профессиональный персонал при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM - центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab - программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную программу стажировки. В программе стажировки в студии YARAT ежегодно участвуют шесть художников мирового уровня и четыре местных художника.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные, театральные клубы и семейные уик-энды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.

(Автор: Вугар Иманов)

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