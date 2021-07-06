В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация во главе с министром культуры Азербайджана в рамках рабочего визита в Грузию встретилась с министром культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития культурных и гуманитарных связей между Азербайджаном и Грузией.

Министр Теа Цулукиани отметила, что рада приветствовать азербайджанскую делегацию в Грузии, такие визиты служат развитию отношений между нашими дружественными и братскими странами во всех сферах, и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Анар Керимов отметил, что стратегические отношения между странами создают большие возможности для расширения связей в гуманитарной и культурной сфере. Министр выразил надежду, что обсуждаемые вопросы позволят не только решить ряд проблем, но и расширить сотрудничество двух стран. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющим взаимный интерес, в области исторического наследия, архитектуры, кино. музейного дела, реализации различных творческих проектов. В завершение министры провели брифинг для прессы и ответили на вопросы журналистов.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

(Автор: Вугар Иманов)