В "Лагере победителей" для детей шехидов Отечественной войны прошло театрализованное шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В "Лагере победителей" для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана прошло театрализованное шоу, организованное Бакинским детским и молодежным театром, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Ведущими праздничного мероприятия "Biz -Qaliblərik!" (Мы – Победители) были актеры Нияз Ильясоглу и Мехман Пириев. Детям были представлены выступления иллюзионистов, исполнителей, танцоров, отрывки из спектаклей, проведены интерактивные игры, преподнесены подарки.

Лагерь, расположенный в школьном кампусе в Шувелане, в течение двух недель будет домом для 78 детей из 25 разных городов страны. Проект реализован по инициативе благотворительной организации For Azerbaijan, при организационной поддержке Государственной миграционной службы, а также за счет совместных усилий министерств образования, связи, транспорта и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, Агентства социальных услуг, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Бакинского транспортного агентства, Государственного агентства по туризму, а также других госструктур, частного сектора и НПО. Партнером по организационно-логистическим вопросам является общественное объединение "Волонтер миграции". На протяжении проекта гостей лагеря будут сопровождать члены Азербайджанской организации волонтеров.

В лагере пройдут тренинги по разным темам, индивидуальные, спортивные и художественные занятия, развлекательные и интеллектуальные игры. Кроме того, запланированы экскурсии по достопримечательностям Баку. В рамках проекта подростки встретятся с известными общественными деятелями, а также деятелями спорта, образования и культуры.

(Автор: Вугар Иманов)