Дядя Алекбер, ему было всего 46 … Как рано уходят из жизни таланты и любимцы... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ələkbər əmi (дядя Алекбер) – добрый, отзывчивый, веселый, таким он остался в памяти детей, поклонников его творчества и высоких человеческих качеств.

Сегодня актёру театра и кино, кукловоду и юмористу, заслуженному артисту Азербайджана Алекберу Гусейнову исполнилось бы 60 лет, сообщает Trend Life.

Алекбер Гусейнов родился 7 июля 1961 года в Баку в семье машиниста-железнодорожника Адыгёзала Гусейнова и врача Ягут Гусейновой. Алекпер был единственным ребёнком в семье.

Выпускник факультета "Актёр драмы и кино" Государственного института искусств на протяжении пяти лет работал в Шекинском государственном драматическом театре. С 1988 года был актёром, а впоследствии и главным режиссёром Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига. На экране был известен такими ролями как Джамиль в телеспектакле "Дитя-несчастье" (Bala-başa bəla!), племянник Сейфуллы в телеспектакле "Человек в зелёных очках" (Yaşıl eynəkli adam), различных художественных фильмах и спектаклях. Как режиссёр поставил такие спектакли как "Птица счастья", "Джик-Джик ханум", "Чудесное представление", "Король" и т.д. Был удостоен ряда национальных премий, международных наград в Турции, Иране и Туркменистане и других странах.

Интересно, что в Польше в 2007 году был награждён орденом "Улыбки". Создана она была в 1968 году польским журналом "Kurier Polski", а в 1979 году признана ООН. Причем, присуждать ее могли только дети и она единственная в своем роде во всем мире. Ее кавалерами были Билл и Хилари Клинтон, Иоанн Павел II, Астрид Линдгрен, Мать Тереза, Джоан Роулинг, Питер Устинов, Королева Швеции Сильвия и другие. Алекбер Гусейнов стал первым азербайджанцем, удостоенным столь высокой награды.

На протяжении 13 лет был бессменным ведущим и режиссёром популярной в Азербайджане детской передачи "Каждый из нас — один цветок", На передаче показывал различные сказочные сценки для детей, рассказывал истории, устраивал игры, пел песни и пр. Благодаря этой передаче его и стали называть - дядя Алекбер. К сожалению, в последние годы своей жизни Гусейнов страдал циррозом печени (гепатит C), и скончался 2 августа 2007 год в возрасте 46 лет.

(Автор: Вугар Иманов)