Азербайджанские фильмы вошли в шорт-лист Казанского фестиваля мусульманского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Два азербайджанских фильма "Билесувар" и "Бастард" вошли в шорт-лист XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life.

В шорт-лист вошли 50 фильмов. Свои фильмы на фестивале представят кинематографисты более двадцати стран. Всего на конкурс в этом году поступило 592 заявки из 45 стран мира. Это игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и номинация, созданная в поддержку татарстанских кинематографистов– национальный конкурс. Фестиваль пройдет в Казани с 5 по 10 сентября.

Фильм Эльвина Адыгезала "Билесувар" представлен в номинации "Игровые полнометражные фильмы". Картина повествует о жизни жителей Билесувара, раскрываются человеческие качества и взаимоотношения, которые отражают внутреннюю суть людей, а не внешние впечатления. В ролях – Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.

Фильм Даниэля Гулиева "Бастард" представлен в номинации "Игровые короткометражные фильмы". Картина повествует о мальчике, который из-за своей матери постоянно подвергается издевательствам. Чтобы защитить себя и мать решает поступить в военную академию, но придется сдать тяжелые экзамены на моральную и физическую выносливость. В ролях – Тогрул Ахмедов, Гюляр Бабаева, Зульфия Гурбанова, Роман Гусейнов, Байрам Мурадлы и другие.

(Автор: Вугар Иманов)