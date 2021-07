В Азербайджане названы самые продаваемые произведения художественной литературы в период пандемии (эксклюзив)

БАКУ /Trend Life/ - Центр пропаганды книги Azərkitab представил Trend Life список самой продаваемой художественной литературы в период пандемии (с марта 2020 года).

К каким художественным произведениям в этот нелегкий период пандемии, когда приходилось находиться в самоизоляции, реже выходить из дома, следовать правилам карантинного режима, азербайджанские читатели обращались чаще всего?

По данным исследований международных структур, выяснилось, что бумажные книги всё ещё популярнее цифровых, и разница между ними стала более заметна на фоне пандемии Covid-19. К примеру, в США доля бумажных книг составила около 45%, цифровых – 23%, аудиокниг – 32%. В России больше половины читателей (55%) предпочитают бумажные книги, электронные – 30%, а аудиокниги – только 15%. В Китае тем временем электронные книги приобрели чуть меньше четверти покупателей. Меньше всего цифровыми аналогами интересуются в Индии, Франции и Германии. Кроме того, 74% респондентов отметили, что предпочитают читать вечером или ночью, а 58% – в будние дни.

"Книга – это возможность с пользой провести время. У современного читателя есть выбор: электронная или бумажная версия. У каждого вида есть преимущества, но радует, что несмотря на растущую популярность электронных книг, многие читатели продолжают отдавать предпочтение бумажным изданиям, и реальные экземпляры не теряют своей актуальности. На первый план здесь выдвигаются тактильные ощущения от прикосновения к бумаге, особый запах типографской краски или даже книжной пыли, а самое главное – возможность нелинейного чтения, когда ты в любой момент можешь вернуться к любому прочитанному отрывку или главе. Главное – это "живое общение" с изданием", – отметил руководитель Azərkitab Сабир Гасанов.

Ниже приведен ТОП-5 самых продаваемых книг (художественная литература) в период пандемии.

Произведения азербайджанских писателей на азербайджанском языке: Çingiz Abdullayev "Mavı mələklər", Elxan Elatlı "Cəhənnəmdən gələn səs", İlyəs Əfəndiyev "Söyüdlü arx", Nizami Gəncəvi "Leyli və Məcnun", Cəlil Məmmədquluzadə "Oxu alim ol deyən çox oldu".

Произведения азербайджанских писателей на русском языке: Чингиз Абдуллаев "Кредо негодяев", Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун", Айдын Балаев "Ахмед бек Агаоглу", Натиг Расулзаде "Жизнь и смерть", Сабир Рустамханлы "Последнее слово академика".

Произведения мировых классиков на русском языке: Федор Достоевский "Преступление и наказание", Агата Кристи "Смерть на Ниле", Жюль Верн "Дети капитана Гранта", Виктор Гюго "Отверженные", Джек Лондон "Мартин Иден".

На английском языке: Jane Austen "Jane Eyre", Charles Dickens "Oliver Twist", Arthur Conan Doyle "Sherlok Holmes", William Shakespeare "Sonnets", Ceyms Coys "A Portrait of the Artist as a Young Man".

На турецком языке: Hakan Mengüc "Ben neyim", Gülseren Budaycıoğlu "Camdaki kız", Sabahattin Ali "Kürk mantolu Madonna", Miraç Çağrı Aktaş "Hayat kaybetdigin yerden başlar", Doğan Cüceloğlu "Varmışın".

(Автор: Вугар Иманов)