В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Nur Art House открылась выставка Шаргии Рахманлы "Диалог" с оригинальной интерпретацией окружающего мира в период "замкнутого пространства пандемии", сообщает Trend Life.

В своих картинах художница отразила звуковые формы, естественные ландшафты, структуры микроорганизмов, грибов, планет и космоса. При их создании она использовала смешанную технику - масляную пастель, гелевые ручки, акриловые маркеры, гуашь, бумагу и клей. В ее картинах отражены чувства любви и восхищения, личные ощущения от общения художницы с природой.

"Часто сам процесс работы очень интуитивен и представляет собой импровизацию. Поэтому сами картины не всегда имеют цель "заставить вас увидеть" что-либо из вышеперечисленного. Скорее, важно передать сам факт того, что все увиденное в совокупности с услышанным является, по сути, тем, чего никак не заключить в какое-то понимание, а уж тем более обозначить словами", - отметила Шаргия Рахманлы.

Примечательно, экспозиция сопровождается звуками природы со смещенной фазой, а картины расставлены таким образом, что при приближении к ним у каждой появляется свой звуковой фон.

Кстати, в природе искажения фазы звука не существует.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)