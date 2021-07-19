Гурбан байрамы – особенности праздника, правила и ритуал жертвоприношения

Культура 19 июля 2021 11:11 (UTC+04:00)
Гурбан байрамы – особенности праздника, правила и ритуал жертвоприношения

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, отмечается один из самых благословенных праздников - Гурбан байрамы. Его второе название - Ид-аль-Адха. Праздник этот отмечается с 10 по 13 числа Зуль-Хиджжа по мусульманскому календарю и совпадает с днем завершения паломничества – хаджа в Мекку. Этот священный день, который связан с именем высокочтимого всеми религиями пророка Ибрахима, доносит послание об общечеловеческом единстве и толерантности.

Напомним, в 2021 году хадж проходит с 17 по 22 июля. Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии разрешили отправиться в паломничество в Мекку и Медину только тем мусульманам, которые проживают на территории страны. При этом хадж смогут совершить не более 60 тысяч человек. При этом каждый из верующих был обязан предварительно пройти вакцинацию. Приоритет отдавался пожилым людям, не совершавшим Хадж по крайней мере в течение последних пяти лет. В 2020-м из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире верующие из других государств впервые не смогли посетить святыни. Из проживающих в стране мусульман для хаджа были отобраны только 10 тысяч человек.

Согласно фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа (УМК), Гурбан байрамы - один из самых священных дней для всего исламского мира и азербайджанского народа, который символизирует наилучшие человеческие качества. 20 и 21 июля в мечетях Азербайджана будет совершен совместный намаз в соответствии с правилами карантина.

Представляем читателям Trend Life материал об особенностях праздника, ритуала и правил жертвоприношения

Как начинается праздник

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, умастить себя благовониями.

После праздничной молитвы в мечети имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда (С), затем разъясняется суть праздника, рассказывается о поступке пророка Ибрахима, о значении хаджа и обряда жертвоприношения. По окончании проповеди мусульмане, как правило, совершают религиозный ритуал, раздают жертвенное мясо нуждающимся, посещают кладбище, где читают молитвы за упокой души умерших, а также совершают паломничество к местным святыням.

Как правило, праздник длится три дня. В течение всего этого времени мусульмане просят у своих близких прощения за плохие поступки, посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Для мусульман Гурбан байрамы не только праздник, это и возможность получить отпущение грехов перед Всевышним. В этот день принято приносить в жертву животное и часть мяса отдавать бедным. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку и самые главные события отмечаются на святой земле. Главный обряд праздника совершается в Мекке, в долине Мина, где пророк Ибрахим, покорившись воле Аллаха, был готов принести в жертву своего сына Исмаила. Но Аллах, увидев, что Ибрахим смирился с жертвой, позволил заменить сына ягненком.

Какое животное можно приносить в жертву

Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Жертвенное животное должно соответствовать следующим возрастным требованиям: овца и коза - не менее года; буйвол и корова (бык) - два года; верблюд - не менее пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым, не худым и без существенных изъянов. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи человек. Ритуальный обряд можно совершать как в первый, так и в последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на послепраздничные дни запрещено.

Ритуал жертвоприношения

Как правило, мусульмане приготовленных к закланию животных увешивают всевозможными украшениями, ожерельями, ленточками и колокольчиками, раскрашивают яркой краской.

Над приготовленной к закланию жертвой священнослужитель читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение пророка Ибрахима, а владелец животного или специально нанятый человек в это время перерезает ей горло. Если нет муллы, то над жертвой любой мусульманин может произнести краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", т. е. "Во имя Аллаха, Аллах велик!", так как мясо приносится в жертву Всевышнему. Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, в рот часто кладут набат или сахар, который потом вынимают, так как он становится благословенным. Нож нужно использовать хорошо отточенный, чтобы животное много не мучилось. Скотину, приносимую в жертву, лучше не тащить по земле, а привести как можно аккуратнее. Не держать нож на виду у животного, также нежелательно резать одну скотину на виду у других, и надо резать быстро, не мучая жертву.

Считается, что с первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все предыдущие грехи человека, выполняющего жертвоприношение.

Как распределяется жертвенное мясо

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. В Коране говорится "...чтобы свидетельствовать о полезном им и поминать имя Аллаха в определенные дни над дарованными животными из скота: ешьте их и накормите несчастного бедняка!".

Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.

Из мяса принесенного в жертву животного готовят традиционные блюда, которые съедают за праздничной трапезой, а также раздают друзьям, соседям и малоимущим. Каждый мусульманин в этот праздник должен съесть мясное блюдо. Обычно это плов, соютма и т.д., в зависимости от национальной кухни. А дети угощаются различными сладостями.

Праздничный стол включает разнообразные блюда из всех видов пищевых продуктов, но, прежде всего из мяса жертвенного животного. Как правило, в первый день готовят сердце и печень. На второй день в большинстве мусульманских семей варят супы из бараньей головы и ножек и подают традиционные блюда из мяса с гарниром из бобов, овощей и риса. На третий и четвертый день едят супы из костей и жареные бараньи ребрышки.

Гурбан байрамы - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным и, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Значение жертвоприношения

Согласно мусульманским преданиям, на спине животного, принесенного в жертву, правоверный сможет проследовать в рай, минуя мост Сират, "тонкий, как волос, острый, как лезвие меча, горячий, как пламя", перекинутый над адом. Если же мусульманин уклонится от принесения жертвы, то не сможет преодолеть Сират и попадет в ад.

В Коране про "Гурбан" говорится следующее:

''Молитесь и делайте жертвоприношение ради Создателя вашего, чтобы Он был доволен вами''. В другом священном аяте говорится: ''Для Аллаха важны не кровь, не мясо жертвоприношения, важна ваша Богобоязненность'', т.е. жертвоприношение богобоязненного Всевышний примет.

В празднике Гурбан кроется суть помощи бедным, неимущим (мясо, принесенных в жертву животных, раздается, как милостыня), это радует их сердца и способствует доброжелательным отношениям среди мусульман. Также это является испытанием нашей веры в Аллаха.

Про значимость праздника Гурбан пророк Мухаммед (С) говорил:

''В день Гурбана лучшим вашим деянием является жертвоприношение... Каплю крови жертвоприношения Аллах возвеличивает прежде, чем она упадет на землю... Тому, кто совершит Гурбан - Аллах воздаст милость, равную количеству волос на жертве''.

С праздником, дорогие мусульмане!

(Автор: Вугар Иманов)

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