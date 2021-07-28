Жемчужины индийского культурного наследия в Гобустане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось открытие выставки "Жемчужины индийского культурного наследия в Гобустане", организованной Гобустанским государственным историко-художественным заповедником и посольством Индии в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе заповедника.

В фотоэкспозиции представлены уникальные памятники архитектуры Индии. Открытие выставки нацелено ​​на дальнейшее налаживание культурных мостов между Азербайджаном и Индией.

На открытии директор Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вугар Исаев отметил, что мероприятие приурочено к 75-летию независимости Индии, которое будет отмечаться в 2022 году. Он выразил уверенность, что организация выставки придаст импульс дальнейшему расширению отношений между двумя странами в области популяризации культурного наследия.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что экспозиция приурочена к празднованию 75-летия независимости страны, это праздник прогрессивной Индии и славной истории, культуры и достижений ее народа. Глава дипмиссии выразил уверенность, что выставка позволит связать богатое культурное наследие наших стран, представив посетителям Гобустана славную историю Индии.

Представитель Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Агаджавид Рамазанов отметил, что культурное наследие является важным источником в научном изучении истории народа, государства и цивилизаций. Он высоко оценил организацию выставку с точки зрения сближения культур двух стран и сотрудничества с Индией.

Гостям был представлен видеоролик об исторических и культурных памятниках Индии. Завершилось открытие выставки фуршетом, участникам под звуки индийской национальной музыки были предложены азербайджанские национальные сладости и блюда индийской национальной кухни.

Выставка продлится до конца августа.

(Автор: Вугар Иманов)