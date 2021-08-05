В Госфильмофонд Азербайджана переданы редкие материалы, связанные с творчеством Сулеймана Алескерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана из частного архива Москвы поступили фотографии и буклеты произведений выдающегося композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, народного артиста Азербайджана Сулеймана Алескерова.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

На основе поступивших материалов в Госфильмофонде будет создан личный архивный фонд народного артиста, композитора Сулеймана Алескерова.

Сулейман Алескеров написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов.

Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз", снятому в 1964 году.

Отметим, что поступившие в Госфильмофонд Азербайджана буклеты произведений Сулеймана Алескерова были изданы в Москве 40 лет назад. Одна из переданных фотографий снята в 1973 году в городе Шуша, на ней Сулейман Алескеров запечатлен вместе с народным артистом Азербайджана, композитором Ашрафом Аббасовым.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)