В Азербайджане создан новый музыкальный инструмент (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане создан новый музыкальный инструмент, сообщает Trend Life. Идея и авторские права на новый музыкальный инструмент, который называется "RA.TAR", принадлежат Рамилю Искендерову. Новый музыкальный инструмент хотя и похож на тар, но отличается от него рядом особенностей.

По словам Рамиля Искендерова, корпус тара выполнен из дерева, а мембрана – из пленки сердца коровы. Инструмент полностью электронный.

"Звучание также полностью отличается от традиционного тара. Как только у меня возникла эта идея, я сразу встретился с мастерами. Над инструментом работали три мастера – Муса Ягубов, Ширван Газиев и Фикрет Гулиев", – отметил он, выразив признательность мастерам.

Рамиль Искендеров выразил надежду, что "RA.TAR" станет популярным инструментом как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)