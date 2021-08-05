Вовлечение людей с нарушением слуха в творчество – Инклюзивный театр в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялся круглый стол на тему "Вовлечение людей с нарушением слуха в творчество" ("Eşitmə əngəlli insanların bədii yaradıcılığa cəlb edilməsi"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В мероприятии приняли участие члены созданной при театре студии "Инклюзивный театр", специалисты в данной сфере, представители науки, образования и т.д.

Модератор мероприятия – директор театра, заслуженный деятель искусств, автор проекта Алигисмет Лалаев рассказал участникам встречи о проекте "Инклюзивный театр". Он пригласил участников мероприятия посетить репетиционный процесс актеров "Инклюзивного театра", отметив, что они добились положительных результатов за короткое время с момента создания студии.

На мероприятии было представлено выступление членов студии, которые продемонстрировали иллюзионный номер и пантомиму.

Продюсер проекта – доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов рассказал о целях проекта и планах на будущее.

Далее специалисты – участники круглого стола выразили свое мнение и высказали предложения, касающиеся проекта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)