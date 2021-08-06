SƏHNƏDƏ – конкурс для самых талантливых азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились живые прослушивания конкурса SƏHNƏDƏ ("На сцене"), объявленного для талантливых азербайджанских исполнителей, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Свое исполнительское мастерство жюри конкурса продемонстрировало более 100 молодых людей, завоевавших право участвовать в этапах кастинга, проведенных в городах Лянкяран, Губа, Шеки, Гянджа, Евлах, Баку и Нахчыван.

В жюри конкурса вошли: заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде, репер и продюсер Пярвиз Исагов, приглашенные звезды – исполнители Ильхама Гасымова, Натаван Хабиби, Нармин Керимбекова и Замиг Гусейнов, композитор Айтен Исмиханова, музыкант и композитор Мухтар Абсейнов, а также турецкий исполнитель Ферман Акгюль. На финальном этапе конкурса жюри выбрало 10 исполнителей.

В следующем этапе проекта SƏHNƏDƏ 10 участников получат шанс выступить на гала-концерте в Баку.

По итогам концерта три молодых исполнителя, выбранных жюри, подпишут годичный продюсерский контракт с музыкальным лейблом RÄNG.

Этапы кастинга и финал конкурса в формате телешоу будут транслироваться на телеканале AzTV.

Отметим, что конкурс молодых талантов SƏHNƏDƏ проводится при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, партнёрстве Министерства культуры Азербайджана и лейбла RÄNG, организации Общественного объединения "GəncSİMA".

Задачи конкурса – выявить молодых талантливых исполнителей из столицы и регионов Азербайджана, помочь развитию их способностей и поддержать на творческом пути.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)