"4.4 Фестиваль коротких спектаклей" – в Азербайджане объявлен прием заявок

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и портал о театральном искусстве Teatro объявили о приеме спектаклей на фестиваль 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı, сообщили Trend Life в ведомстве.

Задачи фестиваля – продемонстрировать в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

Фестиваль охватывает не только государственные театры, но и частные театральные коллективы и независимых артистов, что также даст возможность выявить новые таланты. Тема конкурса – война.

Победители конкурса будут определены решением жюри, в состав которого войдут профессиональные театральные деятели.

Призовой фонд:

I место: 1500 манатов

II место: 1000 манатов

III место: 750 манатов

Отметим, что на каждое призовое место будет выбран один победитель.

Принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана и лица, имеющие постоянный вид на жительства в стране. Коллектив и артист могут подать заявку на участие в конкурсе только с одним спектаклем. В конкурсе нет ограничений по жанру постановок. Продолжительность спектакля не должна превышать 15 минут. Работы, представленные на конкурс, могут быть в формате фильма-спектакля.

Желающие принять участие в проекте должны предоставить оргкомитету видео спектаклей, а также форму заявки. Заявки необходимо отправить не позднее 15 октября 2021 года на адрес электронной почты [email protected] Подробности о проведении фестиваля - на сайте организаторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)