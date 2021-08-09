"Marş İrəli" – проект для азербайджанской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Успешно завершился третий сезон проекта "Marş İrəli" (Вперед, марш!), организованный Общественным объединением "İrəli" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе объединения.

Проект реализован в Гёйгеле, который был выбран "Молодежной столицей Азербайджана" в 2021 году.

В лагере, который проходил с 27 июля по 2 августа, учитывая гендерное равенство приняли участие около 100 молодых людей, которые успешно прошли этапы первоначальной подачи заявки и собеседования.

В первый день проекта его участники посетили Аллею шехидов в Гёйгельском районе и почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее состоялось открытие проекта, где была представлена подробная информация о нем.

Участники лагеря приняли участие в различных социальных и спортивных мероприятиях.

Во время проведения лагеря также состоялись обучающие сессии. Их провели: дипломат Гасан Гасанов на тему "Azərbaycan Dövlətinin təşəkkül tarixi, qədim Azərbaycan" ("История образования Азербайджанского государства, древний Азербайджан"), офицер Сил специального назначения, участник Апрельских боев 2016 года Логман Мамедов – "Döyüş şəraitində ilkin tibbi yardım" ("Первая медицинская помощь в условиях военных действий"), главный тренер по рукопашному бою спортивного общества МВД, президент Федерации комбат джиу-джитсу Азербайджана Расул Мамедов – "Əlbəyaxa Döyüş" ("Рукопашный бой"), специалист по БПЛА, инженер-пилот Хафиз Гулузаде – "PUA-lar və onların Vətən müharibəsində rolu" ("БПЛА и их роль в Отечественной войне"), кроме того, Национальным агентством по разминированию была проведена сессия на тему "Mina təhlükəsizliyi" ("Минная безопасность").

Наряду с этим в рамках проекта прошли различные эстафеты, игры "Что? Где? Когда?", "Ищи и найди!" на военную тематику и т.д

Отметим, что организаторы в дальнейшем планируют реализацию проектов, направленных на воспитание молодежи в военно-патриотическом духе, повышение физической выносливости и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)