В Баку презентована почтовая марка, посвященная 175-летию Абая Кунанбаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялась презентация почтовой марки, выпущенной по случаю 175-летия со дня рождения Абая Кунанбаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Фонда.

На состоявшемся Дне Абая Кунанбаева и презентации почтовой марки, выпущенной в связи с его 175-летием, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула, что когда мы говорим о казахской культуре и музыке, то в первую очередь вспоминаем великого поэта, писателя, композитора, общественного деятеля Казахстана и всего тюркского мира Абая Кунанбаева.

Было отмечено, что в Азербайджане всегда глубоко чтят память Абая Кунанбаева. В 2011 году одна из улиц города Баку была названа его именем. С того же года в Бакинском государственном университете начал действовать Центр Абая Кунанбаева. За прошедшие годы память Абая Кунанбаева была увековечена и в других тюркоязычных странах.

Было подчеркнуто, что Международный фонд тюркской культуры и наследия готовит книгу, посвященную Абаю Кунанбаеву.

Гюнай Эфендиева также добавила, что почтовые марки, посвященные 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева и 135-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, напечатаны в Испании и выпущены в обращение.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов рассказал о творчестве видного мыслителя и общественного деятеля, о большом уважении к нему в тюркском мире, работе по увековечению памяти Абая Кунанбаева в различных странах.

Было подчеркнуто, что почтовая марка, изданная Фондом по случаю юбилея, является еще одним выражением уважения к памяти великого поэта и композитора.

Далее состоялась церемония гашения почтовой марки.

Затем была представлена художественная программа, на которой прозвучали стихи и музыкальные композиции в исполнении артистов Азербайджана и Казахстана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)