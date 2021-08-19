Азербайджанский актер принял участие в съезде Евразийской театральной ассоциации

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер, артист Гянджинского государственного драматического театра Юсиф Джафаров принял участие в работе I съезда Евразийской театральной ассоциации, который прошел в Стамбуле, сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ. В мероприятии приняли участие представители 21 страны.

Съезд носил ознакомительный характер. В ходе его работы состоялся обмен мнениями по ряду важных вопросов, среди которых – механизмы развития театральных традиций, установление и укрепление творческих связей. Съезд завершился принятием решений по 12 пунктам.

На мероприятии Юсиф Джафаров выступил с предложением о создании совместного спектакля, в котором будет участвовать по одному актеру из каждой страны. Данное предложение представителя Азербайджана было принято.

Отметим, что Евразийская театральная ассоциация была основана в 2019 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)