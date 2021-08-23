Двенадцать скрипок Страдивари за $200 млн объединились для «самой дорогой музыки в мире»

Культура 23 августа 2021 08:43 (UTC+04:00)
Двенадцать скрипок Страдивари за $200 млн объединились для «самой дорогой музыки в мире»

Двенадцать скрипок Страдивари общей стоимостью £146 млн ($200 млн.) были собраны вместе для того, чтобы записать «самый дорогой альбом в истории», пеердает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Стивен Смит, продавец скрипок J&A Beare, который разработал этот проект, сказал, что, несмотря на трудности, он «абсолютно того стоил».

Инструменты, общий возраст которых превышает 3000 лет, были доставлены в Лондон первым классом из своих «домов» через Европу, Америку и Азию для записи альбома «12 Stradivari». Все они были предоставлены проекту взаймы, многие из частных коллекций, со строгими контрактами и дорогостоящей страховкой.

Еще одна трудность, с которой столкнулись организаторы — непредсказуемость пандемии коронавируса. Участница проекта, всемирно известная нидерландская скрипачка Янин Янсен заболела COVID-19, и запись уникального альбома пришлось отложить на три недели.

Когда Янсен поправилась и смогла принять участие в записи, она была еще достаточно слаба, но смогла выдержать все четыре дня в концертном зале Кадоган Холл.

Альбом 12 Stradivari выходит на британском лейбле Decca Classics 10 сентября.

К настоящему времени сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари (1644 --1737) , в их числе около 450 скрипок. Инструменты же, созданные мастером с 1700 по 1720 год, в так называемый «золотой период» его творчества, ценятся особенно высоко.

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