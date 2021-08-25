Юсиф Эйвазов готов к сотрудничеству с неизвестными авторами

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов ищет молодых авторов, которые смогут представить ему интересный музыкальный материал. Об этом, как сообщает Trend Life, Юсиф Эйвазов написал у себя на страницах в социальных сетях.

Народный артист Азербайджана сообщил, что сейчас готовит новый проект - сольную программу и выпуск новых альбомов с авторскими песнями. Он уже начал сотрудничество с рядом известных авторов, среди которых Александра Пахмутова, Максим Фадеев и многие другие.

"Какие-то песни уже записаны, и какие-то в работе. Этой осенью я начну релизы новых треков и буду с нетерпением ждать вашего мнения и реакции", - обратился к поклонникам певец.

Юсиф Эйвазов также сообщил, что ищет новых авторов среди молодых и неизвестных талантов.

"Ребята, если у вас есть интересные на ваш взгляд треки, написанные песни, мелодии, стихи, что угодно – присылайте. Я верю в то, что среди вас есть молодые талантливые ребята, которым есть что сказать, в любом стиле и на любом языке", - написал народный артист.

На своих страницах в социальных сетях Юсиф Эйвазов указал адрес электронной почты, куда все желающие могут оправить музыкальный материал.

"Я всё прослушаю и обязательно что-нибудь найду для моей новой сольной программы", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева )