78-й Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября

Культура 1 сентября 2021 07:55 (UTC+04:00)
78-й Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября

Старейший международный киносмотр, 78-й Венецианский кинофестиваль начинается сегодня на итальянском острове Лидо, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Откроет кинофестиваль в этом году картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

В основном конкурсе смотра примут участие 21 картина. За "Золотого льва" поборются работы Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ролях), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман в главной роли), Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и др.

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