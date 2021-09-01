Джон Траволта планирует посетить юбилей супруги народного артиста Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Оперная певица Анна Нетребко пригласила актера Джона Траволту на свой юбилей, который она отметит в Москве гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

По словам организатора московского концерта Максима Берина, приглашение было передано лауреату премий "Золотой глобус" и Emmy в Будапеште, где Траволта посетил выступление оперных исполнителей – народной артистки России Анны Нетребко, народных артистов Азербайджана Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова: "После их встречи Джон сообщил, что планирует посетить концерт в Москве и лично поздравить Анну с юбилеем".

Напомним, что 18 сентября, в свой день рождения, известная оперная дива, народная артистка России Анна Нетребко соберет знаменитых друзей со всего мира на главной сцене России – в Государственном Кремлевском дворце.

Певицу приедут поздравить солисты ведущих оперных театров, популярные исполнители и выдающиеся деятели культуры.

В их числе – супруг Нетребко народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, народные артисты России – пианист Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава, композитор и продюсер Игорь Крутой, заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков, народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов и многие другие, ранее выступавшие вместе с именинницей на лучших концертных и театральных площадках мира.

Кроме того, как сообщают российские СМИ, к гостям юбилейного концерта присоединятся испанский певец и дирижер Пласидо Доминго и итальянская оперная дива Чечилия Бартоли.

Гала-концерт станет грандиозным театрализованным шоу, полным ярких эмоций и сюрпризов. Благодаря невероятным декорациям и эффектному свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров.

Для зрителей этот вечер станет не только уникальной возможностью насладиться искусством блистательной Анны Нетребко, но и редким шансом увидеть на одной сцене самых знаменитых артистов нашего времени.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)