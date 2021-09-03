Азербайджанские актеры с безграничными неиссякаемыми возможностями празднуют юбилей своего театра

БАКУ /Trend Life/ - Пять лет назад, третьего сентября 2016 года, молодой режиссер Нихад Гуламзаде основал инклюзивный театр ƏSA, сообщает Trend Life. Несмотря на недолгую деятельность театра, его творческий коллектив уверено заявил о себе.

Название ƏSA - это аббревиатура из первых букв трех слов - əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова əsa – трость.

В состав труппы входят в основном актеры с ограниченными возможностями здоровья. Но присутствуя на спектаклях с их участием и видя, как они увлечены любимым делом, понимаешь, что их возможности безграничны и неиссякаемы.

За пять лет деятельности коллектив ƏSA добился немалых успехов – яркие премьеры, интересные показы, реализация ряда творческих проектов, участие в международных мероприятиях.

В репертуаре театра - спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Мирзы Фатали Ахундзаде, Мольера, Джона Стейнбека, Петера Туррини и других драматургов. Помимо постановок и показов спектаклей по произведениям азербайджанских и зарубежных авторов, коллектив уделяет большое внимание социальным проектам, посвященным людям с ограниченными возможностями здоровья. ƏSA также участвует в международных мероприятиях. Так, основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир" в 2018 году принял участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство".

В связи с карантином из-за пандемии COVID-19 театр ƏSA приостановил показы спектаклей 13 марта 2020 года. Теперь они демонстрируются в онлайн-формате на его страницах в социальных сетях.

В этот период коллектив театра реализовал патриотические проекты. В настоящее время театр ƏSA готовит фильм-спектакль, посвященный 44-дневной Отечественной войне.

У коллектива театра множество планов, творческих идей, задач, которые обязательно будут реализованы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)