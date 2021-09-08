Из Баку в Алматы – важное задание таксиста Расима

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Теймура Гамбарова "Quxuroba" представлен в конкурсной программе Международного фестиваля короткометражных фильмов BAIQONYR, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль проходит в городе Алматы с 8 по 12 сентября. Задача фестиваля – популяризировать молодое короткометражное кино. Фестиваль является стартовой площадкой для творческого "взлета" участников проекта и открытия новых имен.

Фильм "Quxuroba" повествует о таксисте Расиме, который получил важное задание от начальника – доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть, что сказать друг другу…

Жанр фильма – драма, хронометраж – 21 минута.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)