Азербайджанский коллектив Nakhish участвует в международном фестивале в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музыкальный коллектив Nakhish принимает участие в X Международном фестивале народного творчества "Золотое кольцо-2021", который проходит во Владимире (Россия), сообщили Trend Life в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр).

Организаторы фестиваля - министерство культуры России, Комитет по сохранению нематериального культурного наследия при Комитете РФ по делам ЮНЕСКО, Государственный российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова, департамент культуры Владимирской области и областной Центр народного творчества.

В этом году фестиваль собрал коллективы из Азербайджана, России, Беларуси, Ирана, Индии и Хорватии.

Художественный руководитель Nakhish - автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссер-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова. Азербайджанский ансамбль ведет активную концертную деятельность, выступает на крупных праздничных мероприятиях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)