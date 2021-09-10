В Гяндже отметили 880-летие великого поэта и философа Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже на площади Гейдара Алиева состоялось общегородское мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло при поддержке Исполнительной власти города Гянджа и при организации Гянджинского регионального управления культуры.

На нем присутствовали глава городской исполнительной власти Ниязи Байрамов, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, генеральный консул Грузии в Гяндже Николос Иашвили, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев, Мушвиг Джафаров, Пярвин Кяримзаде, начальник Гянджинского регионального управления культуры Васиф Джаннатов, руководитель Гянджинского отделения Национальной академии наук Азербайджана Фуад Алиев, представители общественности и т.д.

Сначала участники мероприятия ознакомились с экспозицией работ, представленных детской школой искусств и художественной школой, Гянджинской государственной картинной галереей, Гянджинским государственным кукольным театром.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, пожертвовавших своими жизнями во имя территориальной целостности Азербайджана.

Затем было рассказано о богатом творческом наследии великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Было отмечено, что Низами Гянджеви жил и творил в древней Гяндже, здесь он создал великолепные произведения, обогатившие историю мировой литературы и философии. Выдающийся поэт заложил основу большой литературной школы, имеющей множество последователей. Миниатюры, иллюстрирующие произведения Низами Гянджеви и украшающие сегодня самые известные библиотеки и музеи, дали импульс развитию восточного искусства.

Затем в исполнении коллектива Гянджинского государственного драматического театра была представлена литературно-художественная композиция "Xəmsə". Художественный руководитель композиции – заслуженный работник культуры Али Гасымов, режиссер - Эльшад Ахмедов, образ Низами Гянджеви воплотил народный артист Алим Мамедов.

В музыкальной программе, подготовленной Ансамблем народных инструментов Гянджинской государственной филармонии (художественный руководитель – заслуженный артист Эльчин Эльчиев), прозвучали Увертюра из оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу", а также песни и романсы, написанные на произведения Низами Гянджеви. В программе выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженные артисты Кямаля Тагиева, Мехбаря Джафарова, Турал Абдуллаев и другие.

На мероприятии было подчеркнуто, что в ближайшие дни будет сдан в пользование сайт nizamiganjavi.az, подготовленный по инициативе и при поддержке Исполнительной власти города Гянджа. На сайте будет представлена информация о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)